〈台北都會〉名嘴黃越宏還原 盼柯對官員厚道

2017-09-20

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲近日發言爆出多起羅生門，包括北市府秘書長蘇麗瓊辭職，法治時報社長黃越宏在媒體爆料，柯說離職的人就是沒得抽！遭外界解讀為柯說離職者是「無利可圖」，引發蘇麗瓊不滿，台北市長柯文哲昨下午於台北市議會施政報告前表示，他從未碰過黃越宏，也沒有印象自己講過這些話。黃越宏昨晚接受記者訪問時說明，他是在八月十日一場開幕酒會遇到柯，對於市府人員紛紛去職，柯以台語說：「啊！沒得抽，就走了。」但當時沒有蘇去職消息，蘇有點蒙冤。

九月中黃越宏上政論節目爆料此事，但有媒體將「啊！沒得抽，就走了。」寫成「無利可圖」，而外界也將此言與蘇麗瓊去職連結。黃越宏說，他不太看報紙市政新聞，因此九月時不知蘇請辭，當時他發言則是因應節目要探討柯的特質；而蘇的朋友看節目、發LINE給蘇，蘇就發飆問柯：「你怎麼可以這樣子講我！」

黃越宏說，特偵組前發言人楊榮宗轉業，八月十日辦律師事務所開幕酒會，柯文哲也到場，一堆人於酒會現場走來走去，他見到柯以台語吐槽說：「你要忙世大運，可是人都走了了。」柯回說：「啊！沒得抽，就走了。」他反酸說：「照你（柯）講法，留下來不就有得抽」、「你抽不夠？還要再四年？」柯錯愕對他說「黃越綏弟弟」就離去。

黃越宏表示，之所以要爆料、吐槽柯文哲，是因不滿柯今天當官到這地位，做人處事怎麼這樣不厚道，他希望柯對官員厚道。