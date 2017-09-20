〈台北都會〉藍綠議員挺蘇麗瓊 籲柯檢討領導風格

名嘴爆柯說人才流失是因沒得抽
〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕北市府秘書長蘇麗瓊被譽為世大運功臣，卻要離職，名嘴爆料市長柯文哲說人才流失是因為「這些人認為市府沒得抽」。柯昨下午赴議會施政報告但藍綠市議員紛紛關心此事、皆要求柯為此道歉，導致柯無法施政報告。民進黨議員顏聖冠還問柯：「你知道身邊多少人因為內鬥身心俱疲，不想留在市府嗎？」接著還與現場藍綠議員給蘇麗瓊掌聲。
柯稱沒有印象說過 也沒見過黃越宏
柯文哲並未回應蘇麗瓊去職問題，但表示沒印象什麼時候見過爆料的名嘴黃越宏，沒印象有說過「無利可圖」，接著感謝一輪世大運幕前、幕後人員，包括感謝選手爭氣、志工相挺，最後還提到柯媽何瑞英讚嘆世大運是「天佑台灣，颱風都會自動轉彎，運氣好」，不願脫口說出「道歉」。
顏聖冠在議場對蘇麗瓊說委屈、辛苦了，並指市長柯文哲常說秘書長是阿信，秘書長要協調中央、地方、世大運相關體育單項協會，整合民間資源、規劃選手村，讓世大運順利進行；但有人說「跳過秘書長，不要聽秘書長指揮，市長你有去了解嗎？」顏呼籲柯檢討領導風格，還問柯：「你知道身邊多少人因為內鬥身心俱疲，不想留在市府嗎？」
國民黨議員汪志冰劈頭就酸柯文哲，最近很狂，民調還贏過賴神，「人已經贏過神了」；柯口出狂言雖然不是第一次，但這次狂言，對於已經離職的、正在離職中的蘇麗瓊秘書長及現在留在柯團隊的人，都是一個極大侮辱。
國民黨議員吳世正也批評，世大運開幕式遭遇陳抗團體鬧場，北市府事前發文給內政部，要求中央不要介入，發生事情卻立刻檢討國安局、憲兵隊等，好的都自己的，壞的都別人的，導致勞苦功高的蘇麗瓊也不想幹了，結果人家另有高就，被說成待在市政府無利可圖要走。
吳世正痛批柯文哲不檢討自己，一級首長走掉多少人，人家幾十年的公務生涯被說成要去有利可圖的地方，台灣有多少人在公務單位、公職工作，「被你一句話就講成什麼，這樣還不道歉？」都是這些公務員在做事，柯文哲卻該檢討不檢討，該道歉不道歉。
國民黨市議員應曉薇也表示，柯文哲失言習慣了，難道大家都要跟著習慣？這段話傷了公務員的心，反問柯文哲：「哪些人有利可圖，可不可以告訴我們一下？」
蘇麗瓊說尷尬 感謝議員支持
對於藍綠議員相挺、砲轟市長，蘇麗瓊受訪時直說：「這樣真的很尷尬，基於文官倫理，我不希望看到這樣的場景，不過，很謝謝議員支持！」她強調世大運榮耀歸團隊，真的很謝謝同仁，沒有一個個人可以成就事情。