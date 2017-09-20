〈台北都會〉台鐵深澳←→ 八斗子站 新北擬設RAILBIKE

2017-09-20

〔記者賴筱桐／新北報導〕近年掀起鐵道旅遊風潮，新北市政府與台灣鐵路管理局合作，擬活化深澳線，在火車停駛的八斗子站至深澳站，利用既有軌道與腹地，設置鐵路自行車，打造全長一．三公里的「RAILBIKE」，提供多元旅遊新體驗，最快明年底試營運，將是全市第一條鐵路自行車系統。

觀旅局提報 台鐵初步同意

觀光旅遊局局長陳國君昨天在市政會議報告指出，韓國、日本皆有鐵路自行車系統，翻轉沒落的廢棄鐵道，成為觀光旅遊景點，市府將與台鐵合作，規劃沿用深澳線閒置路段的舊軌道，引進「RAILBIKE」設施，帶領遊客漫遊東北角海岸風光，感受海天一色美景。

陳國君表示，深澳線擁有壯闊海景與山景，「RAILBIKE」完工後，可連結國立海洋科技博物館、深澳漁港、瑞芳、九份等景點，並串聯基隆港百萬郵輪客市場，把國際觀光帶往新北市；沿途經過長約一百公尺隧道，將打造「光影舞台」，引領遊客走入時光隧道，找回舊深澳車站的鐵道回憶。

1.3公里軌道架設自行車系統

觀旅局專門委員陳靜芳說明，多年前深澳線停駛後，部分鐵軌和站體拆除，連路基都消失了，近年深澳線復駛，火車從瑞芳站行經海科館站延伸至八斗子站，「RAILBIKE」將接續鐵道路徑，利用八斗子站至深澳站長一．三公里路段，在既有軌道架設自行車系統。

目前以韓國鐵路自行車系統發展較成熟，已有十餘處觀光勝地建置，各地型態不同，多數在既有鐵軌架設類似拖板車或小火車的交通載具，有棚子可遮陽避雨，以人力踩踏方式前進，時速每小時十五至廿公里，有些附設自動駕駛功能，方便體力不佳的遊客使用。

爭取補助5千萬 明年底前試營運

陳靜芳表示，全案估計須花費四千萬元至五千萬元，將爭取中央補助，台鐵初步同意合作方案，雙方將共同修復鐵道、整理環境；至於使用哪一種運具及未來營運模式，需要再研議，希望明年底前試營運，串聯基隆和新北遊憩圈，擴散觀光效益。

新北市長朱立倫要求「RAILBIKE」計畫加速執行，並結合文化、農業及地方特色，開闢新的旅遊路線，保留每個路段原有特色，發揮創意，避免流於各地老街風貌相似的問題。