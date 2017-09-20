〈北部〉車禍影片宣導交安 師生有共鳴

2017-09-20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕震撼教育！花蓮縣新城警分局昨至秀林鄉三棧國小宣導交通安全，警員金仁德以平日蒐集的車禍案件行車紀錄器及路口監視器影片作為教材，讓學生實際了解車禍發生原因，並提供預防方法，盼能降低車禍發生率；一同旁聽的師長竟比學童更入戲，觀看影片不時掩面發出驚呼聲。

全校師生人數不到五十人的三棧國小，位於花蓮知名戲水天堂的三棧部落，每到夏季交通繁雜，加上緊鄰車水馬龍的台九線旁，大小車禍頻傳，校方及警方為顧及學童安全，每半年就會舉行一次交安宣導，盼能強化學童交安守則，降低車禍發生率。

處理車禍案件經驗相當豐富的警員金仁德受邀擔任講師，因勤務之便，將日常處理車禍案件的行車紀錄器、路口監視器等影片，刪減較為血腥及「兒童不宜」的畫面後，作為交安宣導教材，並搭配專業肇事原因解說，意外獲得學生好評。

金仁德說，影片中的車禍案件，全是發生在新秀地區內的實際案例，因環境熟悉，更能吸引師生參與感，每次播放影片，就會聽到學童興奮頻喊「啊！是北埔商店」、「這是往七星潭的小路」，街景彷彿就在旁邊。

屢次帶來最新交通事故影片的新城警方，不僅讓學生期待，就連留在現場管理秩序的老師們也相當關切，雖是旁聽觀眾，反倒比學生的反應更為激烈，看到激烈處還讓許多女老師目瞪口呆，不時發出驚呼聲，直喊「恐怖！」

三棧國小校長陳仙萱說，警方每半年就會到學校向師生宣導走路與行車安全，對學童有莫大警醒助益，加上員警以交通事故的影片作為教材，極能引起師生共鳴。