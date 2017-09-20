〈北部〉用木工拉回孩子 王嘉納獲優良教師

2017-09-20

〔記者花孟璟／花蓮報導〕下週就是教師節，花蓮縣昨表揚一○六年度優良教師及資深教師，除了楊美琍、江政如獲師鐸獎之外，另有特殊優良教師七人、十年至四十年的資深優良教師一百卅九人，以及績優的教保、特殊教育人等共二百零二人、五個單位受獎。

花蓮縣長傅崐萁頒獎典禮上，批台灣教育改革失敗，導致競爭力後退，與日本、韓國與新加坡等周邊國家愈拉愈遠，在亞洲四小龍中敬陪末座，他希望藉由基層教師扎實的深耕教育，才能展現花蓮與國際化接軌的成果。

獲得「特殊優良教師」的王嘉納老師，就是很好的例子。他在花蓮偏遠的玉里鎮河東地區的玉東國中發展木工技藝教育班，讓一群在課業上感到挫折的偏鄉孩子，從中輟的邊緣被拉回學校上課，並找到成就感及自信心。

學生做出的木工家具從沙發、衣櫥、桌子、書架，都非常精緻，還多次北上台北華山藝文特區展出，家具也被台北人「一掃而空」，賺到的錢再來幫下一屆木工班的學弟妹購買木料、工具耗材。

王嘉納認為，木工的學習需要很大的細心、耐心，從做中學習、從錯誤中學習，也教孩子如何替自己負責，許多學生經過木工班的洗禮，也找到了人生方向，不因為功課差就自我放棄，他的學生已有技術學院畢業、還在家具設計相關行業工作，每個孩子都是他心中的驕傲。

花蓮縣今年獲頒特殊優良教師七人，包括北埔國小丁嘉琦、國風周宜蓁、玉東國中王嘉納、北昌國小黃彤芳、明恥國小溫意琳、大興國小陳文政及景美國小楊明輝。