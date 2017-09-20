〈北部〉種文旦45年 冬山黃進益首奪特等獎

2017-09-20

曾獲6次頭等獎 終於圓夢

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣文旦柚品質評鑑停辦兩年後，今年在冬山鄉農會復辦，評選結果，由冬山鄉文旦產銷班第四班班長黃進益摘下特等獎，種植文旦柚超過四十五年的黃進益笑說，特等獎是他一生夢想，「拿到一次還不夠，希望挑戰全國冠軍！」

冬山鄉是全縣最大文旦柚產區，前年產期逼近中秋節，品質評鑑停辦，去年遭逢颱風侵擾產量銳減再度暫停，今年產量穩定品質俱佳，冬山鄉農會決定復辦，昨天有冬山鄉、三星鄉兩地共廿名柚農參賽。

評鑑比賽在冬山鄉農會菇菇茶米館舉行，評審針對果品大小、甜度、肉質評分，並赴果園針對田間管理評分，最後由七十一歲的黃進益，奪下象徵最高榮譽的特等獎。

黃進益種植白文旦及紅文旦，過去得過六次頭等獎，這次首度獲頒特等獎，他笑說，獲此大獎是他種柚生涯一大肯定，他形容種柚就像「顧小孩」，每天要掌握澆水、施肥時機，柚樹口渴便餵它喝水，餓了即施肥，細心照料是種出優質文旦柚的秘訣，會繼續努力，盼有機會獲得全國比賽的第一名。

宜蘭縣文旦柚種植面積約二百六十五公頃，採收期在「白露」前後，是中秋節應景水果，摘下後儲放在通風良好地方，果肉纖維會變得更加柔軟多汁，這個過程又稱為「辭水」。

至於如何挑選好吃的文旦袖？資深柚農表示，消費者挑選柚子時先摸表皮，外皮顆粒愈細代表果肉也很細緻，採收的柚子存放一週後風味更佳，「放越久、越甜、越好吃。」