〈北部〉原民師推傳統課程 還兼紀錄片導演

2017-09-20

楊明輝 獲頒花縣特殊優良教師

〔記者花孟璟／花蓮報導〕擔任小學教師卅年，太魯閣族的花蓮景美國小總務主任楊明輝，在學校重建部落文化、推展原民傳統射箭、舉辦多元體育課程，深受肯定，獲頒今年花蓮縣特殊優良教師。而他還有另一個身分是紀錄片導演，用攝影機關注原鄉的教育、文化議題，藉教育讓每個太魯閣族的孩子都能以自己的文化為傲！

楊明輝教書生涯十九年都在秀林鄉景美國小，擔任總務主任的他，校內的水電維修、不影響結構的小型泥作修繕工程、綠美化，都是他自己動手，就連學校牆上的彩繪壁畫也是自己來。

教學生傳統射箭及編織技藝

而這位主任上課的內容也很特別，他擔任的體育課上，教的課程不是一般的田徑、球類，而是原住民傳統射箭，他和同屬文蘭部落的姨丈林慶和是第一批原民傳統射箭的推手，並主辦第一屆到第三屆的花蓮縣長盃傳統射箭比賽，而這項射箭運動也很快流行到全台灣的原住民部落，並成為全國原住民運動會比賽項目。

他也透過跆拳道運動，耐心陪伴行為偏差學生成長，帶著學生參加縣內跆拳比賽屢屢獲獎，還把孩子帶回家照顧，潛移默化端正學生品行！

用影像說故事 作品受肯定

他說，他希望每個太魯閣族的孩子都知道，自己傳統文化是什麼，進而認同自己肯定自己。每週五早上學校的母語課程，他還會帶學生製作太魯閣族獵人陷阱，以及傳統編織技藝，一邊用母語教學，並放映原住民紀錄影片，教學生拿起相機「用影像說故事」。

他是台灣第一批受過影像訓練的原住民導演，與阿美族導演馬耀．比吼、泰雅族導演比令．亞布同期，以攝影機來傳達族人的困境及心聲。

他說，自己第一部作品「小夫妻的天空」，題材來自他在崇德國小教過的學生，以原民的觀點，拍出國二時就因懷孕只好輟學、結婚，面臨沈重社會壓力、生活壓力的真實故事，這部片還獲得一九九九年金穗獎，並入選二千年的台北電影節、台灣國際紀錄片影展。也因此他認為，教育很重要，唯有透過教育才能改變這一切。