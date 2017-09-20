〈北部〉竹市人口44萬 市議員將增1席

2017-09-20

東區人口成長較快 可望增席

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府民政處預估年底竹市人口數將邁向四十四萬人，因人口數增加，也牽動市議會議員席次，一般預料，東區人口成長較快，可望新增一席市議員席次，由於原本東區已有十一席議員，若再增一席，將增加一名婦女保障名額，使得藍綠兩陣營及第三勢力都想搶攻此新增的一席議員。

新竹市議會目前有卅三席市議員，包含一名原住民市議員，其中東區十一席、南區四席、西區兩席、北區九席、香山區六席，若以竹市人口成長率分析，東區人口數增加情況快速，可望在人口數破四十四萬人後，新增一席市議員席次。

由於東區現有十一席，若再增加一席議員，將成為十二席，也使得婦女保障名額需三席，新增的市議員席次也成為各政黨必爭的重要選區。

依據觀察，國民黨目前在東區市議員已有三席女性議員，新增的一席議員，若再推出女性人選，恐怕壓縮現任女性議員優勢，是否會再推女性參選人，黨部還在審慎評估。

反觀，民進黨新竹市黨部針對東區可能新增的一席市議員，決定派出立委柯建銘的特助鄭美娟參選，相對於國民黨，民進黨想搶攻此新增的婦女保障名額態度明顯，不僅鄭美娟曝光度高，也因新竹市目前是民進黨執政，知名度提升不少。

而第三勢力同樣不放棄爭取這席議員的機會，包括綠黨及時代力量都有意推出各自的參選人投入市議員的選舉，除以政策性為主要訴求，有意參選者也開始勤走基層，爭取選民認同及曝光度。