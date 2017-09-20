〈北部〉臺灣馬拉松in苗栗 超商補給

2017-09-20

〔記者張勳騰／苗栗報導〕「臺灣馬拉松in苗栗」將在十月十五日在苗栗市登場，臺灣馬拉松管理協會昨天與苗栗縣政府召開記者會，「飛躍的羚羊」紀政等人認為這次賽道路線平坦舒適，讓選手進一步認識苗栗。這次還設有時尚休閒區，更首創便利商店上賽道，讓活動很特色。

苗栗縣長徐耀昌邀請各國好手除參加路跑外，也體驗苗栗縣的山城好風光、品嘗客家料理，採購優質伴手禮，帶動苗栗農產品及文創產業發展。

這項賽事分全馬、半馬及九公里、五公里組，有來自法國、澳洲、加拿大、英國、新加坡等廿多個國家、近三千選手參賽。

比賽從苗栗縣體育場出發，沿經國路轉陶色公路，接台七十二線東西向快速公路汶水段折返，沿途有田園、陶園於一線，堪稱是最美的賽道。

育達科技大學校長黃榮鵬表示，為迎接遠道而來的選手，學校動員近二百名師生協助各項賽務，現場將設置休閒時尚區，內有油壓按摩服務、美甲、義剪、咖啡等各項服務。

這次也首創便利商店上賽道，由贊助超商在賽道上提供補給品，直接運送到各補給站，由專人為跑者服務。

台灣心血管外科學會除在現場設有運動醫療諮詢站外，更號召十多位心臟專科醫師，分布在八個救護站，並成立醫師陪跑團，在賽道上為選手的安全把關。

活動當天 實施交管

活動當天會實施交通管制：十月十五日清晨四點到下午二點，苗栗市經國路四段（為公路至中華路）雙向管制；台七十二線西行線（台三線至客屬大橋段）封閉；經國路二、三段、沿山道等比賽路徑將採調撥車道因應。