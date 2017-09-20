〈北部〉運動ｉ臺灣票選 南庄親子同樂獎冠軍

2017-09-20

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣知名的觀光旅遊景點南庄鄉，參與教育部體育保健署舉辦的「運動ｉ臺灣計畫︱二十二縣市地方特色運動票選活動」，苗栗縣政府以南庄鄉的「南庄山水悠遊行」參賽，獲得「親子同樂獎」組第一名，再打響南庄鄉名號。

苗縣府教育處體健科指出，教育部體育署今年邀集全台二十二個縣市進行「運動ｉ臺灣」票選，希望藉由活動推廣地方特色運動，讓民眾更熱愛運動。

體健科長李元友表示，南庄鄉以往舉辦「南庄山水節」，早已經是地方盛事，其中的重頭戲馬拉松比賽，可在路跑過程中欣賞南庄鄉山水美景，吸引不少民眾參與，名氣響亮。

李元友說，自從教育部推出票選後，苗縣府認為既然南庄山水節早已聲名遠播，加上南庄鄉已經獲得國際慢城組織認證，為目前推廣悠閒、慢活生活型態的重點區域，便改成「南庄山水悠遊行」路跑活動參與票選。苗縣府以南庄鄉慢活、慢遊的特色適合親子同行，角逐「親子同樂獎」組，很高興獲得第一名。

「南庄山水悠遊行」獲得「親子同樂獎」組第一名，得到一百萬元獎金。李元友指出，將規劃把獎金運用在舉辦運動賽事，結合南庄鄉特色景點，吸引更多人造訪。

「南庄山水悠遊行」兼具觀光與休閒內容，苗縣府教育處表示，「南庄山水悠遊行」路線長度約十公里，途中行經烏蛇嘴、桂竹林、康濟橋與見證南庄鄉礦業歷史發展起落的「十三間」老街等著名景點經永興橋至一二四乙號縣道，能引發遊客思古幽情。