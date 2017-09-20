〈北部〉清潔隊巧手再生 家具拍賣撿便宜

2017-09-20

往年實木椅組不到5000元

〔記者陳昀／桃園報導〕快來撿便宜！市府環境清潔稽查大隊廿四日（週日）下午二點將在風禾公園廣場舉行二手家具拍賣，提供五百多件再生家具讓民眾出價競標，往年平均不到五千元就能買到一整套實木椅組，領有身心障礙手冊或低收入戶證明的市民，得標後可再享七折優惠。

環境清潔稽查大隊大隊長羅文林表示，依往年的拍賣經驗，一整套一＋二＋三人座的實木座椅，約三、四千元就能得標，廿四日將拍賣實木椅組、木桌、神桌及木櫃等五百多件優質再生家具，木材包含檜木、胡桃木、肖楠木及烏心石等，希望能讓民眾用便宜價格，買到堅固又美觀的家具，喜歡復古家具的人一定能挖到寶。

羅文林說，除了大型家具，當天還有很受歡迎的「匾額再生小板凳」，以及隊員利用剩餘木材製作的木梳、手機架等小物，現場也設置裝置藝術品，讓民眾拍照、打卡。

強調刨除表面、重新上漆

「桃仔園修惜站」是桃園區清潔中隊創立的再生家具工廠，隊員回收家具修繕、改造後，會舉辦拍賣或捐贈給弱勢團體，盈餘作為修繕基金。桃園區中隊分隊長黃文科說，刨除表面、重新上漆的老家具都是「真材實料」，且愛物惜物的環保精神更是無價，期待民眾支持。

拍賣活動當天另有「資源回收換好禮」活動，羅文林說，民眾只要攜帶照明光源十個、廢玻璃容器一公斤、提神飲料玻璃瓶一公斤、電風扇（不可拆解）一支到現場回收，就能依點數兌換洗手乳、洗衣粉、衛生紙等禮品，每人限兌換一次，送完為止。