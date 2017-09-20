〈北部〉巴陵行政中心動土 明年10月完工

2017-09-20

〔記者周敏鴻／復興報導〕復興區「巴陵綜合行政中心新建工程」昨天由市長鄭文燦主持動工，預計明年十月完工，未來將有巴陵消防分隊、華陵里市民活動中心、幼兒園等單位進駐。鄭文燦表示，行政中心將成為後山地標，未來能透過無線電，在災變時與消防局、災害應變中心保持聯繫，提升獨立救災能力。

斥資1億7千多萬 消防隊等進駐

新建的巴陵綜合行政中心位於北橫公路下巴陵段拉拉山達觀山莊旁，工程斥資一億七千五百萬餘元，將闢建三層樓建築，樓地板總面積共有七○六坪，完工後將有巴陵消防分隊、華陵里市民活動中心、幼兒園、復興區衛生所巴陵衛生室、公路總局復興工務段與觀光旅遊資訊服務中心等進駐。

由於復興區後山地區過去常因颱風侵襲等災情而中斷對外交通，鄭文燦認為，後山地區交通不便，建設相對不足，加上通訊系統可能因坍塌等災害原因中斷，遭遇緊急狀況時就容易成為孤島。

避免復興後山 災害時成孤島

「未來要避免復興後山成為孤島！」鄭文燦說，巴陵綜合行政中心除了具有防災、教育、旅遊、工務、衛生等功能，也會建置最新型的無線電基地台設備，建立防災救災通訊網絡，遇到災害發生時，可與消防局、災害應變中心保持聯繫，讓後山能建立獨立的救災指揮中心，確保後山居民可安居樂業、遠離災害。

鄭文燦說，市府積極振興復興區的觀光、就業、文化、醫療，包括已在後山設置兩台金融機構自動櫃員機、「防救災共構共站行動通訊平台」讓後山地區手機不斷訊，未來還要協調台灣中油公司設置後山的加油站，「要用新的眼光建設原鄉地區」。