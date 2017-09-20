〈北部〉花蓮糕餅業送愛 2千顆月餅贈獨老

2017-09-20

〔記者王錦義／花蓮報導〕中秋節將至，花蓮縣健康美食協會的洄瀾薯道、阿部多製菓工坊、杜倫先生、吳家餅舖、元利食品、豐興餅舖、花蓮縣餅、阿美麻糬、珍和記米麻糬等九家糕餅業者，送出近二千顆健康特色月餅給花蓮縣老人暨家庭關懷協會（老家），希望照顧的弱勢獨居長輩一起過溫馨中秋節。

協會理事長陳玉村說，中秋送暖活動今年邁入第五年，感謝愛心業者在百忙中不忘公益，雖然今年中秋月餅買氣仍有成長空間，但愛心商家仍秉持公益優先原則，希望用最新鮮美味的月餅陪獨老過節，特別製作低脂、低卡、低鹽的月餅，除讓年老的長者感受中秋佳節溫暖，還能兼顧健康，更希望透過這樣的愛心活動拋磚引玉，喚起更多人對獨老的重視和關心。

花蓮縣老人暨家庭關懷協會執行長蔡智全說，許多獨居老人家生活困苦，但礙於有子女或有房地產等緣故，都無法申請低收入戶，成為社會福利的邊緣人口，協會所關懷的獨居及邊緣長者弱勢、獨居老人及貧困家庭約四百戶，每年中秋可以收到約三顆月餅，雖然數量不多，但卻能讓這些孤獨的老人家，體認到自己並非孤單一個人，感受到社會的關懷，心裡更踏實、溫暖。

每逢三節，老家協會的社工人員都會一一透過送上關懷物資，來跟獨老聊聊天，住在萬榮山上的杜奶奶說，她雖然無子女照顧，但協會社工比家人更親近，看到他們來家裡訪視，遠比拿物資來還要珍貴。

蔡智全說，獨老和貧家多隱身於巷弄中，協會平日除針對急需幫助但又不符合公部門補助資格的弱勢獨老，給予經濟扶助、生活物資、接送就醫等，每逢三節，社工更藉由活動關懷孑然一身的獨居老人，他們雖無親屬或子女在身旁，也能享有傳統的過節氣氛，不會感到孤單。