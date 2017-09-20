〈北部〉頭城搶孤 選手倒翻棚搶上平台

2017-09-20

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕昨晚農曆七月最後一夜，是民俗「鬼門關」的日子，宜蘭縣頭城搶孤在深夜十一點多啟動，十二支參賽隊伍選手，用疊羅漢方式各自攀爬塗滿牛油、十二公尺高孤棚柱，爬到孤棚平台下方，使出類似倒掛金鉤的「倒翻棚」躍上平台，比賽過程中，有些選手驚險滑落，驚呼聲連連。到晚間約十一點廿五分，由羅東鎮公所A隊以十一分十二秒成績奪冠。

頭城搶孤已傳承兩百多年，早年一度停辦，民國八十年復辦後，轉型為競賽性質民俗活動，重頭戲搶孤棚棚架，由十二根孤棚柱支撐起來，上方孤棚平台十二公尺高，平台上另設十三座孤棧，孤棧高度約二十一公尺，棧頂離地三十三公尺，相當於十一層樓高。

選手率先爬上孤棚平台便完成賽程，第一名可獲十五萬元獎金，之後再爬上孤棧鋸斷棧頂順風旗，還有額外獎賞；孤棧上綁著臘肉、鴨賞、魷魚等祭品，宴請「好兄弟」，讓他們飽食後回到陰間，寓意祈求平安，拿到順風旗選手，據說可保佑來年平安賺大錢。

本屆搶孤原本只有十隊報名，比賽前夕又有兩隊臨時加入，湊足十二隊，昨晚入夜後，活動會場燈火通明，愈晚人潮愈多，把會場擠得水洩不通，十一點多，搶孤鑼聲響起，先搶飯棚再搶孤棚，屬於團體賽的搶孤棚，難度較高，吸引全場觀眾目光。

參加搶孤棚選手，每隊五人上場，選手們用疊羅漢方式，踩著隊友肩膀往上爬，緊抱著塗滿牛油又滑又難爬的孤柱，拿出麻繩綁住孤柱，手腳並用往上爬，有人爬了多次才爬上去，有些即將登頂，一不小心就滑落，引起觀眾驚聲尖叫。

選手們嘗試靠著腰力、腿力與麻繩互相擺動配合，即便綁上安全索，攀爬時仍小心翼翼，最後爬到柱頂，使出「倒翻棚」美技，翻上孤棚平台，接著爬上孤棧割下順風旗，為今年頭城搶孤劃下句點。