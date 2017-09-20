〈北部〉竹市步道不友善 輪椅族與車爭道

2017-09-20

〔記者洪美秀／竹市報導〕全國脊髓損傷潛能發展中心日前查訪各縣市友善行人及無障礙設施，發現新竹市區東門圓環附近的行人步道對輪椅族並不友善，中心人員劉志枰說，從新竹火車站市區到東門城，不僅騎樓常被佔用，輪椅族難行，更迫使輪椅族必須在車道上與車爭道，呼籲市府重視，讓輪椅族在市區也能自在行動。

劉志枰說，過去曾有輪椅族夫婦遭機車追撞重傷不治案例，輪椅族因沒有適合的人行步道空間，導致必須在車道上移動，常可見車禍發生。

斜坡破、路障多 市區更明顯

這種情況在新竹市區更明顯，劉志枰舉例說，像市區東門商圈武昌郵局附近的人行步道不是毀損嚴重，就是讓身障者難以進出，路面高低差也易讓輪椅族受傷跌倒，許多人行空間不足及路障多，使得輪椅族被迫需在道路上滑行移動，也讓輪椅族曝露在危險之中。

新竹市府交通處長倪茂榮說，這幾年市府不斷推動友善行人步行空間，像中央公園、護城河等新竹之森，都加大、加寬無障礙空間及行人步道，去年也完成火車站前、後站的無障礙空間，月底要啟動的火車站前廣場景觀改善計畫，也會打造人行廣場。

接下來，竹市府還會進行步行城市道路品質提昇計畫，整合交通、都發、工務及城銷等單位爭取中央經費進行友善人行環境的改善，會循序漸進，提供身心障礙者及輪椅族、娃娃車族更友善的人行步行空間。

騎樓高低差 最嚴重達卅公分

脊髓損傷潛能發展中心調查，竹市區的騎樓常出現高低差，最嚴重達卅公分落差，且無障礙通道常被機車違停佔據，人行道上設置欄杆阻機車，卻連輪椅族也無法進出。

劉志枰建議市府能優先改善市區及東門圓環的無障礙人行步道，讓輪椅族也能在市區方便通行，擁有自在逛街的權利。