〈北部〉募癌症研究經費 週六公益路跑

2017-09-20

龍潭登場 吸引千人報名

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕「Terry Fox Run」國際公益路跑首辦桃園站活動，廿三日將在龍潭區漢英高中登場，目前已近千人報名，路線全程五．四公里。漢英集團總裁駱展龍表示，這項公益路跑的緣由為加拿大青年Terry Fox因骨肉瘤右腿截肢，他戴著義肢展開跨越加國東西岸的路跑為癌症研究募款，卻不幸於半途病逝，其義行感動了許多人，至今全世界已五十多個國家舉辦過「Terry Fox Run」。

緣起於加國青年募款義行

Terry Fox全名為Terrance Stanley Fox，他十八歲時因骨肉瘤截肢，廿一歲時有感於癌症研究經費的缺乏，決定靠著義肢展開橫越加拿大的路跑，可惜因癌症擴散，在跑了五三七三公里後過世，他雖未跑完全程，但已成功募得兩千四百萬加幣。

Terry Fox於一九八一年六月廿八日病逝，同年九月十三日，卅多萬加拿大人同步在七百多個地方舉辦「Terry Fox Run」，至今這項路跑已成為癌症研究募款的重要活動。

漢英高中今年爭取到Terry Fox基金會同意，舉辦台灣桃園站的路跑，廿三日登場，持續接受預約報名及當日現場報名。「Terry Fox Run」國際公益路跑活動相關資訊，可查詢漢英高中官網（http://www.hhs.tyc.edu.tw）。