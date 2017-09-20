〈中部〉家務分工失衡 台中市社會局：勿當「流動家具」

2017-09-20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「你是流動性家具嗎？」根據行政院主計總處五月最新公佈的統計，有配偶女性每日無酬照顧家庭時間比丈夫多出三倍，市府社會局十九日召開記者會指出，「家事是全家人的事！」呼籲大家一起分擔家事，不要讓家庭因家事一人扛而產生怨恨。

社會局昨天舉行婦女權益暨性別平等創意記者會，除呼籲家庭的成員「家務分工，別當流動性家具！」同時也公佈新出爐的台中市性平吉祥物為「櫻櫻美代子」花精靈，而花精靈上任後第一個關心性平議題，就是「家務分工」。

社會局長呂建德說，他在家中就會做很多家事，幫忙洗碗、洗衣、打掃、倒垃圾，來減輕妻子的負擔；他呼籲大家一起分擔家事，不要讓另一半來扛，夫妻感情才會好。

行政院性別平等委員會委員黃瑞汝表示，台灣離婚率高居亞洲第一、世界第三，二○一四年平均每十分鐘就有一對怨偶離婚，離婚率相當高。黃瑞汝表示，家務分工不均會造成婚姻危機，日本沙文主義丈夫協會研究出避免離婚的三個戰略即為傾聽、尊重妻子、做家事。

黃瑞汝呼籲大家，不管是男人女人都不該淪為會吃、會喝、會拉、會睡，但什麼都不會做的「流動家具」。黃瑞汝則建議，將「流動家具」回收再利用的三種方式為「鍋碗瓢盆，哥姊都行」、「唸書陪玩，爸媽都在」、「照護談心，兒女都來」，一起做家事吧。