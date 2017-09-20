〈中部〉鬼門關 台中市紙錢集中燒量較去年增

2017-09-20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕昨天鬼門關，環保局推行紙錢集中燃燒邁入第六年，今年農曆七月燃燒量約達一千二百公噸，比去年同期略增，全市有近八成宮廟加入，社區大樓參加也成長，九月邁入空污季，環保局也提醒各區清潔隊仍持續提供全年紙錢集中免費載運服務。

環保局指出，台中市自一○一年起推動紙錢集中燃燒，每逢三節更加強宣導，去年農曆七月燃燒量近一千一百四十公噸，今年粗估達一千二百公噸，紙錢集中在經淨爐儀式後的焚化爐集中焚化，經減污設備可有效減少空污，民眾不隨處焚燒也可控制火苗、減少火災發生。環保局也統計去年紙錢集中燃燒量達三千一百八十六．三七公噸，成效全國第一，PM2.5可減量七．七六公噸。

另外，寺廟一爐一香成果佳，根據民政局統計，去年台中市約七十七％寺廟實施一爐一香，如大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖、南屯萬和宮、東區樂成宮等各大香火鼎盛廟宇，配合實施。其中大甲鎮瀾宮每年香客超過千萬人，估算減少逾二千萬支香，全市廟宇則估算減少約近八千萬支香，PM2.5減量達○．七八公噸。

環保局強調，推廣「一尊、三減、一目標」是尊重宗教信仰及民間風俗前提下，推動自主減香、減金、減炮，也鼓勵採用符合CNS規範的香品及金銀紙，降低環境污染，達到保障市民健康的目標。

目前各區清潔隊皆有提供紙錢集中免費載運服務，專車將紙錢載運至焚化廠集中焚燒。環保局指焚化爐淨爐儀式後的法力都持續發揮，民眾不用擔心，平時可致電各區清潔隊，或至環保局紙錢減量資訊網線上預約，另在各區納骨塔也都有停放紙錢載運專車或設置紙錢集中區，也請民眾務必將拜香熄滅，避免火燒車意外。