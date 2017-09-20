〈中部〉培養數位能力 興大手機程式開發課超夯

2017-09-20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕這堂課超夯，沒學分還假日開課，卻報名即秒殺！中興大學考量３Ｃ成民眾生活不可或缺必備品，尤其手機APP應用廣泛，開辦「跨平台手機程式與遊戲開發課程」，助學生培養跨領域數位能力，課程沒學分且只在週休二日上課，五十個名額被秒殺，熱門到最後增額錄取至一二○人。

50名額秒殺 最後增額至120人

中興大學考量３Ｃ已成日常，各式手機APP更融入生活，興大學務處生涯發展中心特地推出「跨平台手機程式與遊戲開發課程」，利用十六日起連續三週的週休二日上課（九月卅日補課除外），每次六小時課程，邀請專職手機APP開發者魏巍全程上課，目標幫助完全不懂程式設計的「數位素人」學生，在接觸卅小時的課程後，能學會獨立開發手機APP的能力，甚至能自行上架到APP商店。

假日班 請手機APP開發者上課

興大指出，原本課程安排在週休二日，且是沒有學分的課程，一度擔心報名人數不足；不料，開放報名首日，五十個名額即秒殺，由於不少向隅學生希望加辦，校方順應民意增加名額到一二○人，還有五十人候補，滿足有心想學的學生。

興大生發中心表示，課程開放無資訊背景的同學參加，雖無學分，仍吸引各學院學生參與，有半數非理工學院的學生，管理學院、文學院及農學院均有兩位數的報名人數，甚至有農藝博士報名上課，顯示３Ｃ時代，有愈來愈多學生也意識到數位能力的重要，把握機會「在學進修」。

參與學生說，因課程找專業老師講課，就算沒寫過程式也能很快了解程式大概的原理；沒有資訊背景的生科系學生林罡谷更盼上完課程後，能獨立完成APP設計，提升就業競爭力。