〈中部〉樹葬麻將區 上天堂繼續戰

2017-09-20

〔記者陳冠備／埔心報導〕彰化縣埔心鄉環保墓園區採樹葬方式安葬，不立碑銘只以玉龍草代替，但近日樹葬區入住三位「新房客」，周圍還用一組麻將圍起來，令不少人感到好奇？胡姓家屬表示，由於一家人都愛打麻將，特別用麻將來布置，希望去世的家人在另一個世界也能進行方城之戰。

胡姓女子表示，上月底其兄長去世後，就考慮該用何種方式安葬，在得知埔心鄉設有樹葬區，決定將哥哥安葬於此，又想到過世多年的父、母親骨灰罈放在和美老家，於是將三人一起樹葬，永遠入土為安且不分離。

她說，家人在世時感情和睦，逢年過節最喜歡打麻將維繫感情，但家人一一離開後，整副綠色麻將就放在老家的房間，直到下葬前經女兒提醒：「阿公阿嬤都愛打麻將，那我們就用麻將幫他們布置墓園吧！」她才從老家拿出已布滿灰塵的麻將，將父母親跟哥哥圍成一圈。

但是「三缺一，怎麼打？」胡女說，這邊「新朋友」這麼多，應該不怕找不到同好。她也告訴丈夫，若離世要安葬這裡，陪家人繼續打麻將。

埔心鄉長張乘瑜表示，埔心鄉環保墓園區是全縣唯一採取自然葬的生命紀念園區，墓園內不立埤銘，因此有家屬會利用彩石等精心布置，展現溫馨一面，也凸顯慎終追遠的價值。埔心鄉公所表示，今年十一月七日上午會舉辦一場聯合環保葬，十月二十日前報名，可向縣府民政處詢問或洽各鄉鎮市公所報名。