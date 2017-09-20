〈中部〉投縣毒犯再犯率 鹿谷排名第一

2017-09-20

名間第二 信義戒毒率百分百

〔記者謝介裕／南投報導〕數字會說話，南投縣十三鄉鎮市中，你知道哪個地區毒犯再犯率最高？答案是鹿谷鄉排名第一，再犯率高達三十四％，與其山明水秀的地理環境相較，令人難以想像；其次是再犯率三十二％的名間鄉，信義鄉則締造戒毒率百分百的紀錄，十分難能可貴。

據南投衛生局統計，一○三年全縣因毒品案服刑人數總共一○三三人，經兩年列案輔導，除了信義鄉列管的十四人全部成功戒毒以外，其餘十二鄉鎮市再犯率從十三％至三十四％不等，其中鹿谷、名間、中寮、草屯、國姓等五鄉鎮，再犯率都高於二十二％的平均值，尤以鹿谷、名間兩鄉最受注目。

茶農熬夜製茶 誤信可以提神

南投縣警察局表示，鹿谷、名間是縣內十分重要的兩個茶鄉，高達八成以上鄉民都仰賴茶葉相關產品為生，尤其到了茶賽季節，茶農經常熬夜製茶，一○三年至一○五年期間，誤信吸毒可驅趕瞌睡蟲達到提神效果的茶農相當多，經警方積極宣導並祭出掃蕩毒品專案，將上、中游藥頭逐一逮捕到案後，今年鹿谷、名間兩鄉毒品人口再犯率已獲大幅改善。

南投縣長林明溱、衛生局長黃昭郎指出，毒品可說是罪惡的淵藪，許多搶劫、竊盜等案件都源自於吸毒，尤其目前未成年至三十歲的年齡層，約占毒品破獲案件的四成，也多半是因本身好奇心、自制力不足加上誤交損友等三大因素才涉案，呼籲年輕人尤其是在學的學生能勇於拒絕毒品，若有同儕吸毒，除了要堅定心志不受誘惑並規勸反毒以外，也要立即通報師長、警察，讓他們儘速接受勒戒，早日脫離「毒」海。

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