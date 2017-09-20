〈中部〉詩亭像墓碑？ 八卦山文學步道陰森森

2017-09-20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕詩亭像墓碑？彰化縣有民眾帶著家中長輩來到八卦山風景區，當走到文學步道時，看到沿著步道旁的一座座詩亭，覺得很像是墓碑，整個感覺非常陰森森，長輩的臉色也跟著沉了下來，當下就說：「下次不要再來了！」

城觀處長︰確實有改善空間

八卦山文學步道完成於民國九十年，當年由文學小組選出十二位縣籍的文學作家，再挑出具有代表性作品，以詩亭方式來呈現，同時介紹作家生平與作品，詩亭還設計有花台，可以植花草來美化，也可以提供給來步道的人歇歇腳，全長約三百公尺，同時也打造彰化縣文學史年代的圓形展示台。

不少民眾都說，詩亭的造型，再加上花台，不論是遠觀或是近看，真的難免令人聯想到墓地，文學步道應該是要讓人容易親近，可以停下腳步來細細品味在地作家的文學作品，如果覺得陰森森的話，反而就會快步走開，根本失去打造的美意。

八卦山文學步道在縣府完工後，交由城觀處進行維護工作，城觀處長田飛鵬表示，目前沒有修繕計畫，但確實有改善空間。

田飛鵬說，文學步道應先找到自我定位，也就是要用文學來行銷觀光，呈現方式應該兼具文學作品的特色，以及融入八卦山綠意環境的雙重目的，讓在地精采文學，透過包裝方式來介紹給更多人認識，如果未來有修繕計畫，在文學部份將與文化局進行討論。