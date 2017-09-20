〈中部〉（雲林）中秋愛烤肉 口湖漁民合推海產禮盒

2017-09-20

〔記者陳燦坤、林國賢／雲林報導〕為了爭取消費者認同，口湖鄉多位年輕漁民相互串連，推出海產燒烤食材禮盒，搶佔中秋節烤肉巿場，主導人之一李富正強調這些漁產都是產地冷凍直銷，強調新鮮便宜，雲林四家庇護工廠也推出伴手禮，希望大家採購。

口湖小農漁民李富正打開保麗龍保鮮盒，看到的是冷凍肥蝦、台灣鯛、香腸及高麗菜蝦捲等，李富正坦言中秋節是送禮旺季，過去小農靠傳統巿場行銷，為突破銷路困境，這幾年回鄉養殖的年輕人有了新看法，決定相互合作，透過網路等打開行銷通路。

李富正表示，最近中秋節檔期零售的蝦子與水產禮盒販售，銷量達到三比七 ，因為消費者認為不需另外準備烤肉食材很方便，小農們打算再推客製化禮盒，提供消費者更多選擇。

口湖鄉盛產漁產，若是依照傳統行銷模式，只能仰仗盤商，不論產量高或低，漁民獲利相當有限，李富正與多位年輕漁民摸索找出適合的管道，可以直接與消費者碰面，中秋烤肉熱季是最佳敲門磚，希望小農大團結開拓新的行銷市場。

另外，雲林縣政府勞工處長張世忠表示，雲林縣目前有四家庇護工場，提供四十九位身心障礙朋友工作機會，因應秋節也推出多款伴手禮禮盒，歡迎各界採購，為身障朋友另闢一扇窗，圓就業自食其力夢想。