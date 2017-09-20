〈中部〉（嘉義）過溝孩子愛繪畫 世界童畫展獲特優

2017-09-20

〔記者林宜樟／布袋報導〕嘉義縣布袋鎮過溝國小二年級學童鄭家惟喜愛繪畫，頗有天賦，如同電影「魯冰花」中的主角古阿明；儘管偏鄉美術教育資源不多，但家惟不若古阿明悲情，擁有在地力量支持而成長，校方開設美術社團請專業老師指導，小一時的作品「坐熱氣球」色彩繽紛、充滿想像力，獲得中華民國第四十八屆世界兒童畫展總決選特優獎，作品日前在國立台灣藝術教育館世界兒童畫展中展出，讓台灣人看見偏鄉孩子的生命力。

鄭家惟作品「坐熱氣球」台北展出

鄭家惟讀幼兒園中班時開始畫畫，最初是姊姊教導，國小參加學校的美術繪畫社，有空就愛拿筆塗鴉，得獎作品畫出兩個貓咪熱氣球、乘坐人們、飛鳥及雲朵。

過溝國小校長陳淑惠說，嘉義縣國中、小學生今年共有六人獲得特優，家惟畫作很有童趣，是年紀最小的獲獎者。

家惟父親是幼兒園娃娃車司機，母親是中國裔新住民，他們開心地說，自己沒學過畫圖，也不曉得怎麼教，只知道孩子對畫圖很有興趣，感謝學校給予學習機會。

陳淑惠表示，學生家長大多從事養殖業、農業或打零工，常無法兼顧孩子課業，更別說課後的才藝培養、美術課，學校兩年前成立美術繪畫社團，請專業美術老師教學，今年有鄭家惟和林昀祥獲選特優，相當難得。

「書局在這裡」老闆林輝洪是校友，得知母校有兩名學生獲選畫展特優獎，樂得提供粉蠟筆給孩子做為獎品，希望他們更用心學習，繼續保持對繪畫的興趣。