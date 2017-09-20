〈中部〉（雲林）海口庄長官舍古蹟整修 千斤頂抬高70cm

2017-09-20

〔記者陳燦坤／台西報導〕縣府為防止修復完成的古蹟遭到大水侵害，昨日啟動海口庄長官舍整修，第一次採用千斤頂將整棟建築頂高七十公分，過程須考慮諸多因素，難度相當高，未來希望展現新風禮貌，豐富人文色彩。

出動15部頂起20噸木屋

縣內古蹟修復首度使用千斤頂，經過試抬後工作人員昨天出動十五部千斤頂，小心翼翼將有八十年歷史的海口庄長官舍抬起，因重達二十噸，為了不影響整體結構，工作人員緊盯整棟建築樑柱變化，過程中稍有扭曲立即調整，文化處強調，因為這棟歷史建築低於地面七十公分，颱風過境容易淹水，有必要將地基墊高，避免濕氣造成木造結構發霉。

附近民眾昨天看到庄長官舍被千斤頂合力抬高，覺得相當罕見而有趣。台西鄉因地層下陷長期遇雨淹水，許多民宅做法是將地基堆高，工程簡單，但整座屋子抬高則極為不易，尤其庄長官舍是木造結構，稍有施力點出狀況，極易整座屋子解體。

80年建築墊高地基防淹

縣文化處表示，在抬高地基過程，施工人員非常小心，遇有結構不對稱即停下調整，整座結構抬高到預定處，接下來便是檢視木造結構，若需汰換便找尋適合的木料替代，由於這項古蹟修護工法是文化處首次施做，事前推演相當細心，希望任何可能出現的狀況都在掌握中。

海口庄長官舍興建於日治昭和十二年（一九三七年），與建在昭和六年的台西舊派出所，兩棟歷史建物興建時間差距不遠，是台西鄉少數具歷史價值建物，均保留日治風格，也有民代建議將海口庄長官舍營造為海口媽祖故事館，讓台西一帶新移民媽媽將家鄉故事帶進來，幫助下一代了解媽媽母國文化，促進民族融合。