〈中部〉審計報告糾正市府 台中市長：會參考

2017-09-20

〔記者張菁雅／台中報導〕審計部台中市審計處長賴政國十九日在議會說明一○五年度台中市總決算審核報告，但國民黨議員表示，審計報告糾正市府財政負擔沉重、建設執行效率差、預算保留數高等問題，市府說法卻與報告大相逕庭，審計處根本是「狗吠火車」。

財政負擔重、預算保留數高等問題

國民黨議員楊正中先詢問審計報告的正確性多少？賴政國表示，報告都正確，審計處認真在做，非常穩健表達台中市狀況。

楊正中與議員顏莉敏、李中接著表示，一○五年度的審計報告糾正台中市政府財政負擔沉重、建設執行效率差、預算保留數高、跨年晚會經費高效益差、ＢＲＴ處置不當等缺失，但市府卻無視糾正，不知反省，對外回應卻是財政穩健、建設執行率最好、預算保留數正常、跨年晚會收視率加總最高、都是假ＢＲＴ的錯，審計尊嚴蕩然無存，根本是「狗吠火車」。

藍議員呼籲審計處硬起來

國民黨團也發表聲明指出，雖外界屢稱審計處為「紙老虎」，對市府毫無辦法，但按決算法規定，審計處可依法移送主管機關懲處、告誡未盡職責或效能過低、也可陳報監察院糾舉；因此，呼籲審計處硬起來，舉報市府不當及缺失行為，以正審計之風。

林佳龍：尊重審核 努力做好市政

市長林佳龍則表示，尊重審計處的審核結果，報告中對市府的肯定不少，也提出對市府的期待，市府都會參考，努力讓市政做到最好。

另外，市府指出，目前台中市平均每人負擔債務為六都第二低，且近三年共撙節三百六十七億元，財務穩健；且在執政第二年，預算執行率就進步到五十．五五％，創下縣市合併以來新高紀錄。