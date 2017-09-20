〈中部〉台中市優化公車專用道 月底展開路平

2017-09-20

強化承載能力 預計年底前完工

〔記者張菁雅／台中報導〕台灣大道優化公車專用道的藍色鋪面嚴重磨損，影響市容，屢遭民眾詬病。交通局在完成各項設施驗收程序後，建設局九月底將接手展開專用道路平專案，採高速公路等級的改質瀝青混凝土，以強化路面承載能力，工程預計今年底前即可完工。

鋪面嚴重磨損 屢遭民眾詬病

自五權路至靜宜大學間的優化公車專用道，原為ＢＲＴ藍線專用道。交通局指出，由於前市府倉促推動ＢＲＴ藍線上路，專用道上的藍色塗料不但與交通法規規範的顏色不符，也因車輛輾壓，陸續出現嚴重磨損，甚至下雨後陸續出現坑洞，危及行車安全。

交通局除要求廠商優先修復危及行車安全的路面外，也努力克服程序困難，去年完成路面工程驗收，讓建設局可接手進行公車專用道路平專案。

採高速公路級改質瀝青混凝土

建設局表示，為強化專用道路面，特別採用高速公路等級的改質瀝青混凝土，以及一英寸大粒徑的瀝青骨材做為鋪面，可強化路面承載能力，延長使用年限，工程經費約五千萬元，將在九月底開工，先進行排水與路基改善後，十月底則進場刨封專用道路面，施工路段雙向車道長度各十三．五公里，改善公車專用道鋪面七萬一千二百五十八平方公尺。

13處易積水區 納入改善範圍

這次路平專案也將十三處易積水地區納入改善範圍，包括從榮總到東海別墅、秋紅谷站出站至光明陸橋前、台灣大道與惠中路交叉口等處，將以增加排水孔及清淤方式改善排水不良情形，工程預計於十二月中旬前完工。