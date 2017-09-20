〈中部〉超嚇人！ 南投縣仁愛鄉卓社隧道有水瀑

2017-09-20

長期滲水有裂縫 湧水傾洩而下

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉投七十一線卓社隧道開通，大幅改善法治村武界部落對外交通，但隧道長期滲水，近幾年狀況加劇，形成水瀑，影響通行，居民更擔心隧道安危，縣府工處務處已委請顧問公司評估整修計畫，初步認為隧道暫無安全疑慮，將先加強導水，進一步修補隧道襯砌頂拱裂縫，儘快改善滲水問題。

仁愛鄉法治村武界部落隱身在濁水溪上游溪谷，是布農族卓社群分布最北的部落，風景優美，宛如世外桃源，早期交通不便，民眾從埔里到武界要走曲折蜿蜒的投七十一線廿餘公里，耗時又危險。

直到台電進行新武界引水隧道工程，開闢近一公里的卓社隧道，民國九十五年通車，投七十一線完成截彎取直，路程大幅減半，包括武界水壩、思源吊橋、一線天、摩摩納爾等美景擄獲不少遊客的心，部落觀光產業起飛，卓社隧道也成為武界部落門戶。

但隧道鑿山而過，湧水豐沛，隧道長期有滲水問題，近年來狀況加劇，在靠近部落端出口的隧道襯砌頂拱處有裂縫，導致湧水傾洩而下形成水瀑，佔據大半車道，沒有遮蔽的機車、單車騎士得小心閃避，以免被淋成落湯雞，遊客要到部落得先經過陰暗潮濕的隧道，長期滲水是否影響隧道安全，也讓鄉親怕怕，擔心對外交通與觀光產業將首當其衝，縣議員廖文賢希望縣府儘快改善。

工務處︰無安全疑慮 儘快改善

縣府工務處表示，最近已委託顧問公司進行改善工程調查評估，目前裂縫的長度、寬度還要進一步測量，但初步認為隧道暫無安全疑慮，由於隧道長達近一公里，湧水問題難免，目前研究將水導引至隧道襯砌兩側的溝槽排出，進一步進行裂縫及路面坑洞修補，評估報告完成後將儘速發包施工。