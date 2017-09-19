〈南部〉新豐第一陣 看東金獅陣徵獅腳

2017-09-19

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕歸仁區看東里弘農宮的金獅陣，成立年代久遠，有「新豐第一陣」之稱，除了爭取列入市政府的無形文化資產之外，因配合年底保西代天府的建醮，將再度出陣，但距離開館練習不到兩週，恐面臨人手欠缺的窘境，廟方急徵「獅腳」，引起矚目。

弘農宮委員王義德表示，根據耆老口述，當地金獅陣開始於清朝道光後期，傳承自少林白鶴拳，屬於功夫扎實的武陣系統，除了舞獅者之外，包含頭旗、大刀、盾牌、鑼鼓等，每次出陣至少要四十人，成員規模不輸宋江陣。

看東金獅陣上回出陣是兩年前歸仁區信仰中心仁壽宮建醮時，王義德說，隨著工商社會的演進，成員的召集比較不容易，初步估算，這次除了固定的舊班底之外，至少仍須補足五個人，若練習時間無法配合，缺額恐怕還會更多，很傷腦筋。

金獅陣將於九月卅日開館，儀式後隨即進行操練，這次的出陣，不僅是配合保西代天府的建醮活動，還為了無形文化資產的審查作業，希望能順利列入保存。

王義德強調，當年看東因歸仁窯的關係，被稱為「府城外第一街」，發展較早，為保衛家園所成立的陣頭，時間也就相對久遠。

王義德提到，目前展開家戶拜訪，更透過人際網絡，邀集成員加入；而當地的文史社團「反璞歸珍」也在臉書貼出徵獅腳的公告，協助廟方招募。