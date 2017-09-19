〈南部〉孔廟震損修復 預計年底前動工

2017-09-19

孔廟文化節週六起跑

〔記者劉婉君／台南報導〕○二○六地震造成全市四十三處古蹟、歷史建築受損，其中，台南孔廟修復工程正在公告招標中，為最後一個上網公告的震災修復工程，如果順利發包，預計年底前動工，施工期間孔廟仍將開放參觀。配合教師節祭孔大典即將舉行，「孔廟文化節」廿三、廿四日率先起跑，除已經額滿的小一新生點硃砂啟智慧及六藝體驗活動，現場還有拓碑及狀元帽、松鼠紙藝ＤＩＹ等。

南市○二○六地震受損古蹟、歷史建築修復經費共需約兩億兩千元，目前僅餘不到十座的大型古蹟修復案尚在進行中，除了昨天動工的風神廟，府城隍廟、孔廟也在公告中，孔廟大成殿山牆、牆面龜裂、屋頂錯位等，目前已用纜線防護及緊急支撐，修復經費約四千三百萬元。

文化局長葉澤山表示，孔廟上次大規模修護已是民國七十六年，目前正在討論修復過程中開放教育參觀的可能性。孔廟文化基金會指出，古蹟修護工程將分期進行，因此施工期間仍會開放給民眾參觀。

而文化局主辦的「孔廟文化節」，去年依循古禮為小一新生安排的「點硃砂啟智慧」儀式，回響熱烈，今年開放報名不到五分鐘，一百廿個名額即被秒殺。不過，現場還有「聽說、雅樂」主題講座及拓碑ＤＩＹ、紙藝ＤＩＹ、文殿巡禮、臨時郵局紀念郵戳等。由孔廟文化基金會舉辦的祭孔大典，將於廿八日上午五時開始進行。