〈南部〉岡山國際棒球村評估案 體育處認了「延誤」

2017-09-19

〔記者洪定宏／高雄報導〕行政院體育運動發展委員會副召集人余政憲多年來力推「岡山國際棒球村」，希望以完備的設施，吸引日、韓職棒到高雄冬訓，有助擴展體育及觀光產業；立委邱志偉去年聲稱國發會將提供評估經費給高市府，預計今年四月完成，但已過了將近半年，外界完全不知最新進度。

增加期程可能方案 預計十月完成審查

對外界的質疑，高雄市政府體育處坦承「延誤」，指今年四月中旬，審查委員要求再研議評估增加短、中、長期的可能性方案，顧問公司於五月至八月提送報告，經數次審查與修改，致使期程延誤，但將於十月完成審查。

體育處也解釋澄清湖棒球場委外招商的問題，指一○四年辦過兩次，但沒有廠商投標，探究原因是球場設施老舊及室內漏水。

故去年八月至今年二月，共花費四八五○萬元，完成翻修球場草坪、全壘打牆防撞墊及室內牛棚，並爭取到五千五百萬元進行室內空間漏水改善工程，預定明年三月完工，希望有意願球隊或廠商進駐經營。

另外，教育局強調，高雄市現有十二支少棒隊、八支青少棒隊、五支青棒隊，中正國小及壽天國小去年分別榮獲「美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽」及「ＩＢＡ世界軟式少棒賽」冠軍，前金國中和鼓山區鼓山國小也在今年八月的全國原住民學生盃棒球賽，分別贏得青少棒冠軍及少棒季軍。