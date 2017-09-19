〈南部〉南迴大溪段 又見貨車翻覆

2017-09-19

〔記者王秀亭／台東報導〕南迴公路大溪段四二二．五公里處大彎道昨天再度發生大貨車未依規定減速而翻覆意外，北上車道佈滿翻覆大貨車上的大批廢鐵，直到下午一時許才將大貨車及廢鐵清除，北上車道恢復暢通，台東大武警分局表示，這已是該路段兩個月來第四起交通事故，其中三起是大貨車翻覆意外。

三十一歲楊姓駕駛昨天上午載著廢鐵由台東往高雄方向行駛，行經大溪段四二二．五公里處大彎道時，疑精神不濟，加上車輛未依規定減速，連人帶車翻覆到北上車道上，廢鐵散落一地，路過民眾趕緊報案，所幸楊姓駕駛意識清楚，僅受輕傷，送醫後無礙。

不過，翻覆車輛及散落路面的廢鐵占滿整個北上路面，雖仍可雙線雙向通車，直到下午一時許，整個路面才完全清除乾淨。

大武警分局指出，南迴公路現正進行拓寬工程，四二二．五公里大彎道原為兩線道，進行原路拓寬後為四線道，未料拓寬後事故頻傳，兩個月來有四起事故，造成三人受傷，其中三起是大貨車翻覆意外，一起為載運大石塊的大貨車在行經彎道時，同樣未依規定減速，造成大石塊掉落路面，影響交通，由於石塊太大，還請來吊車移除。

大武警分局表示，為強迫駕駛在該路段減速，已在四二○．五公里處設移動式測速照相，未來會在四二二．六公里處設置固定式測速照相，盼能減少事故發生。