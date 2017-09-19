〈南部〉東港東隆宮普月尾 「冰花」最吸睛

2017-09-19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港地區整個農曆七月都有宮廟接力舉辦普度，東港東隆宮「普月尾」，紙紮大士爺昨天在迎王大總理許振生敬拜上蒼後正式開光，東港的獨家祭祀品「冰花」也正趕工中，要為普度儀式增色。

「鮮花為何要凍在冰裡？」，是東港普度常見的疑問，原來東港的冰花與興盛漁業有關，東隆宮董事長伍水源指出，屏東天氣熱、普度儀式時間又長，信徒早年會在供桌中間放冰塊替供品降溫，不過因冰塊不美觀，結合漁業而發達的製冰技術，發展出獨特冰花技術，堪稱是老祖宗智慧。

獨門技術 製冰老師傅秀絕活

東港老字號製冰廠「永泉」擁有造冰花的獨門技術，從事製冰近五十年、已七十八歲的老師傅劉萬金笑說，以前曾打造過有燈炮的冰花，插電後光線散射美不勝收，甚至有人攜來三牲，直接造「冰魚」，爭奇鬥豔。

劉萬金說，製冰廠採低溫鹵水製冰，在製冰鐵盒內開始結冰後，看準時機將鮮花插入，再用鐵條壓住不上浮，整個過程兩天兩夜後，就會出現完整的冰花，過程還得逼出氣泡，才能讓冰花栩栩如生，呈現晶瑩剔透。

劉萬金感嘆，隨著冷凍技術精進，漁業用冰量減少，早年「第一賣冰，第二作醫生」年代不復見，冰花需求主要就是每年普度，獨門絕活可能會隨製冰業邁入黃昏，趁自己體力還行時將持續傳承技藝。