〈南部〉搶拍菅芒花開 擅闖糖鐵添險

2017-09-19

〔記者王涵平／後壁報導〕八掌溪菅芒花開，攝影愛好者為取景擅闖南靖糖廠糖鐵鐵道，險象環生，在地居民表示，該鐵道年久失修，呼籲不要冒險走鐵道，以免發生意外。

八掌溪菅芒花開雪白景象，近來吸引大批民眾拍照，甚至代理市長李孟諺也在臉書貼文指出，芒草與甜根子草遍布山邊海濱，從台南最北的八掌溪，到最南的二仁溪，隨處可見秋日限定景致，大家不妨趁著秋高氣爽之時，帶著相機，改變心情，來台南進行一場獨特的微旅行。

鐵道年久失修 雜草叢生

民眾為了取得最美的角度，除了在橫跨八掌溪的各座橋樑遊走，跨八掌溪的糖鐵鐵道也可看到攝影迷行蹤，但不顧糖鐵禁止行人通行告示以及柵門，走上雜草叢生軌道，讓在地民眾看得心驚膽戰。

當地民眾表示，南靖糖廠民國九十七年停止製糖，載運甘蔗的五分車停駛，九年多來糖鐵鐵道沒有維護，枕木、鐵軌狀況安全性堪憂，而糖鐵柵門也有銹蝕情況，民眾抓柵門從旁闖入，讓人看得捏把冷汗。

王姓讀者提供夕照八掌溪菅芒的照片，他說，從台一線八掌溪橋拍攝時，看見遠方糖鐵橋樑上站了一排人，特地繞過去看才知道是一群人手持相機在拍照，有些人甚至接近橋樑中間，實在佩服攝影愛好者為拍得好照片不惜冒險的精神，但也為他們的安全擔心。