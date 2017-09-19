〈南部〉台南市府籲國賠別上訴 中石化說不

2017-09-19

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府昨天召開中石化安順廠土壤污染整治監督及居民健康照護專案小組會議，會議一開始，代理市長李孟諺率副市長張政源、環保局長林健三及居民代表、受害居民一字排開，舉牌呼籲中石化公司對於安順廠戴奧辛污染事件的國賠案勿再上訴，並應儘速賠償，還給受害居民一個公道。

市府這個舉動，讓代表中石化出席的副總經理林青等一行人十分尷尬。中石化隨後發佈措辭嚴厲的新聞稿，指市府刻意召集當地居民且在未告知議程變更情況下，並設計拍照呼口號要中石化不要上訴。

二審判賠1.9億 中石化︰上訴到底

中石化表示，中石化在被迫合併後，對污染嚴重性毫無所知，如今二審法官將所有賠償責任均丟給中石化，讓人覺得這是官官相護，讓企業淪為犧牲品。在國賠案未到終局判決前，絕對不可能支付任何賠償金，因中石化非實質污染行為人，基於公司治理與股東權益，將會上訴到底。

中石化污染案經近十年纏訟，台南高分院八月二審宣判中石化民事賠償一億九千多萬元；至於受害者向經濟部提告國賠部分則遭駁回。

地方盼發揮企業責任 處理賠償案

當地的顯宮里長林志英表示，中石化並非沒有錢，希望發揮企業責任趕快對賠償案處理，讓全案早日定案，不要再上訴。

昨天的會議由代理市長李孟諺主持，他表示，目前安順廠整治進度落後，中石化應加速整治，讓當地居民免於恐懼，環保局也將嚴格監督，為當地居民健康把關。

針對國賠案，市府呼籲中石化不要上訴，至於部分居民上訴及賠償基準認定問題，市府表示尊重並提供必要的協助；另經濟部代表則表示，居民生活照顧及照護計畫不會因為國賠案判決結果有任何變動，仍持續到一一三年或用罄為止。

對於整治進度落後問題，環保局表示，除依法執行裁處外，並已命中石化提出整治計畫變更，要求增加處理量，並於一一三年前完成整治，未能完成整治，中石化仍應擔負後續照護及相關補償經費。中石化則表示，已加速量能提升作業，有信心如期完成整治。