〈南部〉明年舉債69億 縣市合併7年來最低

2017-09-19

市長報告明年度總預算編列情況

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊昨帶領市府團隊，向高市議會報告明年度總預算編列情況，歲入一二二三億元、歲出一二九二億元、淨舉借六十九億元，舉債為連續第七年降低，也是縣市合併後借最少的一年。

陳菊同時強調，市府會全力配合中央公教加薪政策，且加薪應從最辛苦的基層開始，包含二六四七位臨時人員，因應加薪需增加近十七億元人事費，市府會積極向中央爭取第一年補助，即使中央無法適度補貼，市府也會設法調度。

至於各界關切的前瞻計畫，高市總預算是在立院審議前送達議會，所以尚未編列，一旦前瞻預算出爐，地方配合款部分會先以墊付方式執行。

高市議會預計本月廿六日開議，市府依照慣例，昨由市長陳菊帶隊向議會報告總預算編列情況。

財主單位說明，明年度稅課收入七二九．七億元、非稅課二○六．七億元、補助收入二八七．二億元，歲入合計一二二三．六億元，較今年增加八．七億元。

歲出部分，經常門一○九○億元、資本門二○二．六億元，總計一二九二．六億元，其中以教育文化佔卅四％最多、社會福利十九％居次。

債務部分，明年度舉債上限三一○八億元，預計再借六十九億元，受限債務餘額約二五六八億元，舉債空間還有五四○億元。財主單位說，縣市合併首年舉債一六六億元，連續七年下降至六十九億元，也是縣市合併後舉債最少的一年。

列席市議員對總預算提出諸多建言，吳益政要求在收入部分應更積極更明確列出、黃紹庭質疑資本門部分編列不足、郭建盟提醒把有限經費投注在就業與薪資等議題層面。

議長康裕成則重申，高市議會不分黨派達成共識，盼中央補貼公教加薪第一年需增加的人事經費。

資本門預算 水利局51億元最高

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市明年度總預算資本門編列二○二．六億元，其中以水利局五十一億元最高、工務局四十八．七億元居次，兩局處就佔了資本門近半比例。

預算分為經常門、資本門，經常門是指經常性消耗支出，例如人事、水電、業務等；資本門是指設備、財產，例如電腦、房舍、辦公室等。

主計處說明，明年在資本門預算居冠的水利局，主要項目有鳳山等地污水工程九．三億元、楠梓污水下水道服務費六．六億元、鳳山污水處理廠放流水再利用六億元、梅姬颱風緊急工程墊付款五億餘元等。

至於工務局部分，以鐵路地下化配合款十九．八億元最多，其次為濱海聯外道路開闢四億元、道路緊急搶修養護及刨鋪二．六億元、道路交通安全改善工程兩億元、全市道路及附屬設施改善一．七億元、各區公共設施及景觀改善一．五億元等。