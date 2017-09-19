〈南部〉〈國慶焰火在台東〉活水湖周邊 10.2起管制

2017-09-19

〔記者張存薇／台東報導〕多數民眾期待國慶焰火十月十日在台東市夜空綻放，但也有民眾發現，縣府公告施放會場活水湖周邊十月二日起就管制人車進入，包括卑南溪出海口防汛道路也在禁止進入之列，質疑管制時間太長，縣府民政處解釋，因為焰火火藥十月二日進駐海邊，為了安全起見，必須保持一定距離淨空、管制人車接近，請民眾體諒配合。

台東市活水湖位於卑南溪出海口旁，是民眾休閒騎車、散步好去處，也有不少民眾晨昏會到活水湖游泳運動，近日民眾發現縣府公告十月二日至十一日活水湖周邊、防汛道路管制人車進入，亦無法從事水上活動。

這次國慶焰火在卑南溪出海口，民眾說，中華大橋下活水湖通往海邊的堤防，總是有不少釣客駐足或民眾賞景，平常也習慣到活水湖運動，且十月七日開始放國慶連假，不少遊客或返鄉民眾會到活水湖周邊遊憩，太早管制恐讓民眾敗興而歸。

民政處說明，國慶日當晚焰火施放地點在防汛道路末端，總共有兩萬兩千發，十月二日起焰火火藥就會進駐防汛道路上，預估必須花八天時間佈線、設定程式與測試，十一日還要全面巡視清除未爆彈，因為稍有火花或易燃物就可能引發危機，所以提早管制，請民眾見諒。

民政處表示，包括中華大橋、台東森林公園、海灘通往活水湖入口都會設管制站，請民眾配合。