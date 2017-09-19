〈南部〉墾丁暑假遊客 連續2年下滑

2017-09-19

少去年20萬、前年70萬

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕新北市九份老街近期出現「擠爆」畫面，看在旅遊人次「雪崩」的墾丁地區業者眼裡無限唏噓，根據墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）暑假旅遊人次統計，對比去年減少超過二十萬人次，比前年更整整下滑七十萬人次，業者大嘆「凜冬將至！」

根據墾管處統計資料，恆春半島今年暑假（七、八月）旅遊人次約九十三萬餘人，是近五年來首度跌破百萬，對比民國一○四年以前動輒一百六十餘萬的暑假旅遊人次消退近一半，如果扣除旅遊團常重複到訪的鵝鑾鼻及貓鼻頭兩景點人次，暑假旅遊人次仍從一○四年的八十八萬餘人下滑至去年七十二萬餘人，今年再下滑至六十二萬餘人，衰退趨勢仍未見底。

高檔飯店 近10年來最糟

這波「凜冬將至」的氣氛，不只普通飯店民宿有感，連金字塔頂端的高檔飯店都受「凍」，某家每晚房價破萬的高檔飯店統計，今年暑假房價下調千元，住房率仍下滑三％以上，是近十年最糟。其他飯店業者，看似住房率勉強維持在八成以上，總體營業額卻都下修三成；資深飯店從業人員小誌說，飯店下修房價撐住房率，不過好消息是「墾丁幾乎利空出盡，只要保持好環境，維持好服務及平實價格，應該不會更壞了！」

盼增加航班 帶動南部觀光

「交通是墾丁與北部景點最大的差別。」屏東縣民宿協會理事長林榮欽說，近年廉航興起，多數班機都在北部機場起降，國外旅客到墾丁得加上昂貴高鐵或長途拉車，期盼政府能增加小港機場航班，帶動南部觀光。

除了期盼小港機場增加航班，林榮欽也為屏南觀光請命，期盼政府短期內儘快規劃恆春機場國際包機，長遠計畫則延伸快速道路至恆春半島。