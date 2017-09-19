〈台北都會〉悠遊卡跨海金門 推行動縣民卡

2017-09-19

〔記者鍾泓良／台北報導〕悠遊卡公司已與十多個縣市政府合作發行縣市民卡或社福卡，累計發卡數突破四百萬張，昨日再與金門縣政府合作發行「行動縣民卡」，除了開放實體卡外，也可以選擇行動縣民卡，讓縣民卡可以升級為無卡行動支付，只要持手機，無論繳納行政規費、搭乘公車船舶、圖書館借書外，目前可與縣內八十家提供小額付款的店家消費，預計年底前合作店家可達百家。

悠遊卡公司表示，金門縣民卡「多卡合一，一卡多用」，分為「普通卡」、「學生卡」、「敬老卡」、「愛心卡」及「員工卡」等不同種類。縣民卡結合電子錢包、消費優惠、交通票證、員工識別證、學生證等，也可以該卡參加縣政活動打卡累積點數，同時還可下載金門縣民卡專屬APP網站享受其他服務等功能。

金門縣政府這次推動縣民卡的同時即開通行動縣民卡，縣民在申請時可以選擇實體的縣民卡或行動縣民卡，讓金門縣民享受行動縣民卡的便利；只要申請行動縣民卡，帶著一支手機即可悠遊離島及本島，享受無現金、無卡片的行動支付及公共服務的便利功能。

悠遊卡公司董事長林向愷昨表示，國際行動支付進入台灣後，中央政府積極推動行動支付的普及化，各縣市政府推出行動悠遊縣市民卡，讓政府服務朝向全面行動化，不但是世界潮流，更能貼近民眾需求，為民眾提供便利的服務是大勢所趨。