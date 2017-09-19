〈台北都會〉3個月內 公車救國團站更名捷運行天宮站

2017-09-19

〔記者鍾泓良／台北報導〕國有財產署控告中國青年救國團長期占用台北市松江路黃金地段國有地「志清大樓」，高等法院今年初判決定讞，救國團應返還志清大樓，已於八月底搬遷完成。而因為救國團本部搬離，兩處公車站「救國團」、「救國團一」也面臨改名。公運處大眾運輸科長張元榜表示，兩公車站將更名為「捷運行天宮站」及「民生松江站」，預計公車業者會在三個月內完成更名。

救國團一站 改為民生松江站

張元榜表示，「救國團站」因為靠近捷運行天宮站將更名為「捷運行天宮站」，「救國團一站」靠近民生東路二段、松江路口，將更名為「民生松江站」。他說，預計這個禮拜會簽核發文給公車業者去針對沿線路圖作調整，並在三個月內變更完畢，他補充，市府無須編列預算，站體更名費用將由業者出資。

志清大樓位於台北市中山區松江路，鄰近行天宮周邊精華區，救國團使用該大樓的地下二樓至地上五樓。最高法院今年二月判決救國團無權占用志清大樓二○八七坪樓地板面積，應返還國有土地，還須回溯從一○○年八月五日起，按月給付租金約七十六萬元至返還房產為止，至今天為止應支付五一三八萬元。

救國團搬離常駐近五十年的志清大樓後，前不久已搬到民權東路八百坪的租賃房舍，預計九月廿一日舉行喬遷典禮。另外，救國團已被行政院不當黨產處理委員會調查是否屬於國民黨的附隨組織，預計今年十月廿四日舉行第二次聽證會，年底前處理完畢。