〈台北都會〉秋節抽驗大創中鏢 中製紙盤檢出螢光劑

2017-09-19

〔記者周彥妤／台北報導〕中秋節將至，台北市衛生局昨公布中秋食品及其器具抽驗結果，日系平價用品「大創百貨」販售紙盤，檢出不得添加的螢光增白劑，經查問題品項為中國製造，進口數量計兩千份，目前下架數量計三三四份，依法限期未改善，可處三萬至三百萬元罰鍰。

大創：聽說已全數下架

對此，大創管理部同仁表示，「聽說」已於昨日全數下架，但當記者追問是否已確認下架？至截稿前尚未取得回應。

衛生局食品藥物管理科長王明理表示，八月中旬起至北市月餅製造業、麵包店、糕餅店、烘焙專賣店、食品材料行、傳統市場、超市及大小型量販店等進行月餅產品、烤肉用食材及食品容器具抽驗，共抽驗九十件產品（食品八十件、食品容器具十件）。

王明理指出，八十件食品檢驗結果均符合規定；十件食品容器具中，有一件大創百貨景美店販售「紙盤」，檢出不得添加的螢光增白劑。

進口二千份 目前下架三三四份

王明理表示，經查該紙盤為中國製產品，進口數量計兩千份，已令業者下架違規產品，目前下架數量共計三三四份，依「食品安全衛生管理法」限期改正，屆期不改將處三萬至三百萬元罰鍰。

王明理解釋，螢光增白劑主要用於非食品的染色劑，因其有易溶出現象，因此不得添加於直接接觸食品的容器或包裝。

專家：可能會誘發過敏

台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌指出，螢光增白劑又分為不可遷移及可遷移，前者不會附著食物，對身體較不會有疑慮；後者毒性也低，須大量暴露才會出現刺激腸胃道、噁心或嘔吐等症狀，反要擔心可能會誘發過敏，如皮膚起紅疹、呼吸困難或眼睛浮腫等，但民眾亦無須過度恐慌。

衛生局另稽查四十四件包裝產品，發現四件標示不符規定，包括順成西點麵包的冠軍鳳梨酥、北投區雙喜餅店鳳梨酥及松山區香華餅家平西餡餅，分別未標示國內負責廠商電話、有效日期及營養標示格式不符等，而大潤發販售的8oz專業用咖啡杯廿入，則為製造日期未標示「年月日」，以上產品均令業者下架產品或依請處辦，依法限期未改善，將處三萬至三百萬元罰鍰。

記者致電大創百貨，留下聯絡電話，至截稿前未獲回應。