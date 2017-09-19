〈台北都會〉《召委選舉》柯遊說綠落空 財建、教育藍主導

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議會昨開議，將迎接台北市長柯文哲明年選舉年的總預算案，幾位議員證實，柯委由副市長鄧家基、市府副祕書長李文英，盼遊說小黨及民進黨議員登記財建委員會、教育文化委員會審預算，以利一四○億元市場改建案、內湖影視園區開發案，但最終兩委員會都由國民黨主導；至於民進黨議員則大勝，取得另外四委員會主導權。
攸關公共住宅預算的工務委員會，出現廿六位議員登記第一志願搶十一個名額的局面。經抽籤，民進黨過半取得六名額、國民黨則取得五名額。第一召集人洪健益、二召則是顏若芳，皆為綠營議員。
警政衛生委員會十一名額，十四位議員登記第一志願。經抽籤，民進黨亦過半取得七個名額、國民黨三位中籤，另外還有民國黨議員徐世勳。第一召集人顏聖冠、二召林世宗，皆為綠營議員。
教育文化委員會十一個名額，則有十一人登記第一志願。國民黨取得九名額、民進黨議員王威中取得名額，另有無黨議員童仲彥。第一召集人吳世正、二召王鴻薇，皆為藍營議員。
至於交通委員會十一個名額，只有八位議員登記第一志願。經過第二志願遞補，民進黨則取得五名額、國民黨取得四名額；另外還有「親民問政小組」的李慶元、黃珊珊。第一召集人劉耀仁、二召陳慈慧，皆為綠營。
攸關一四○億元市場改建計畫的財建委會十一個名額，則五位議員登記第一志願。經過志願遞補，國民黨取得四個名額，另外有新黨兩議員、無黨籍偏藍的林瑞圖；民進黨則取得兩名額、另有台聯黨陳建銘、「親民問政小組」林國成。第一召集人戴錫欽、二召陳重文，皆為藍營議員。
民政委員會，民進黨取得四席、國民黨一席及「親民問政小組」的陳政忠。第一召集人周柏雅、二召黃向羣，皆為綠營議員。
幾位知情市議員透露，財建委員會攸關一四○億元的市場改建計畫，柯文哲委由鄧家基遊說小黨登記財委會，盼與議員合作取得財委會主導議事；柯另委由李文英遊說民進黨議員登記教育文化委員會，推動內湖影視園區開發案，但民進黨議員未配合，仍希望於原本屬意委員會問政，也導致「柯Ｐ要的沒有得到」。