〈台北都會〉板橋社後停車難 議員推校園共構停車場

2017-09-19

何博文會勘校園危樓 提改建構想

〔記者何玉華／新北報導〕板橋社後地區開發早，又緊鄰江翠重劃區，未來人口進駐，停車空間不足的問題將更惡化。新北市議員何博文昨天會勘國光國小被列為危樓的和平樓，希望透過校舍改建的機會共構停車場，紓解當地停車壓力，會勘決議由交通局統整，將在三個月內提出評估報告。

何博文昨邀集國光國小校長李水德、家長會長葉秋燕、交通局、教育局、社會局及附近里長會勘，希望利用改建校舍的機會共構地下停車場，動線傾向由操場連接重劃區的區位設置兩處出入口，藉由兩個綠帶的空間區隔，減少對學童的影響。

此外，校方也希望未來大樓改建後，能利用一樓空間配置公共托育中心；城鄉局代表提醒，未來出入口設計必須人車分道；多位里長希望擴大地下停車場興建範圍。何博文表示，爭取校舍改建時共構興建停車場，一步步來，市府才有經費編列。

三個月內評估 官員：須考量供需

會勘決議，由交通局統整各單位在三個月內完成評估報告，交通局代表強調，還要考量附近停車供需問題及財務整體規劃，何博文認為，一定有需求。

何博文表示，若能從江翠重劃區旁道路開挖，延伸至國光國小操場、改建危樓校舍，並連結國光公園，完工後，不僅可創造最大的停車空間，還能擴大綠美化空間，對地方發展有不少助益。