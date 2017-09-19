〈台北都會〉9珍貴樹木 新北樹保會審查通過

護樹團體質疑旁聽簽名規定
〔記者何玉華／新北報導〕新北市樹木保護委員會昨召開第四次大會審查各界提報的珍貴樹木案，會議開始前，因護樹團體質疑樹委會成效不彰、黑箱，及旁聽規則要求查驗證件等規定，揚言不排除任何和平非暴力行動，讓大會相當警戒，樓上、樓下部署超過廿名警力，幸未發生衝突。經過激烈討論，大會通過將九株樹木列為珍貴樹木，大會主席、副市長葉惠青裁示，未來樹保議題應設立專區，會勘與列管進度亦須透明公開。
樹保大會預計上午九點半開始，護樹團體九點就到市府大樓前召開記者會，指樹委會第三次大會通過的旁聽規則要求入場要簽名、查驗證件，違反樹木保護自治條例與法律授權。樹黨前主席潘翰疆說，催生樹委會的人卻無法旁聽，且樹委會成立一年來，保護、移植計畫審議掛零，質疑農業局吃案。
珍貴樹木遭砍除 市府已裁罰
土城護樹者聯盟成員洪郁凱說，他多次提報的土城明德段老榕樹，經多次會勘，終於在第二次樹保大會通過為珍貴樹木，沒幾天就被建商直接砍除，是新北護樹運動一大挫折；新北市綠美化景觀處處長謝宏偉表示，查證業者擅自移樹屬實，已裁罰五萬元罰鍰，未來也會併入開發案審查。
依據「新北市樹木保護自治條例」第三條，珍貴樹木有三條件：離地高度一．三公尺處的樹幹直徑達九十公分以上；樹齡五十年以上；具地方特性、歷史性或學術研究價值。
謝宏偉表示，在樹委會成立前，新北市有一○三一棵珍貴樹木，樹委會成立一年來，提案列管為珍貴樹木的有十二棵，樹保大會已通過十一棵（包括昨天通過九棵）；且新北市地形環境與台北市不同，就算沒有列珍貴樹木，一樣受到樹木保護自治條例保護，另在山區森林的樹木，受森林法保護，規範更為嚴格。