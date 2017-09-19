〈北部〉拍影片助農民行銷 高中生奪首獎

2017-09-19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕四維高中學生參加經濟部舉辦ＩＣＴ應用創意競賽，「蕉點．檬檬噠」隊伍替花蓮明麗農產行販售的「不含糖、沒有添加物」的蘋果芭蕉、鳳梨、檸檬等果乾，學生透過拍影片協助農民行銷，獲得大會第一名還抱回獎金七萬元。參加學生說「學會很多課本學不到的事」，很有成就感。

明麗農產行在壽豐鄉月眉村有一片農場，農場主人張明麗栽種蘋果芭蕉、金鑽鳳梨、香水檸檬、芭樂、洛神等農產品，採用有機耕作，農場不除草，讓害蟲的天敵如鳥類、寄生蜂有地方住，後來因種太多來不及吃，「看著水果爛掉也不是辦法」，張明麗想到長輩會把吃不完的蔬菜曬成乾，才添購機器設備將鮮果低溫烘乾，沒有任何防腐劑和添加物，完全「吃原味」！

四維高中綜合學程二年級學生江恩慈、黃亮涵、李蓁、林妤柔、宋亞芹組成「蕉點．檬檬噠」隊伍，今年六月到農場拜訪，瞭解農場面臨的行銷困境，因此撰寫企劃書、拍攝網路影片（https://goo.gl/E6CWyz），利用社群媒體曝光行銷，增加品牌知名度及曝光率。

影片作品從初賽一路過關挺進複賽，和全國十支隊伍同場角逐，還要上台介紹影片、探討農業議題，獲得評審青睞勇奪全國第一名。

學生江恩慈說，從沒想過農民除了種水果還要傷腦筋這麼多事情，還要學行銷，都是課本不會教的內容；李蓁也說，賽程中口試簡報也很重要，要能自信介紹自己的作品，很不簡單。