〈北部〉老師轉行做有機農 「彥頭ㄟ」當品牌

2017-09-19

〔記者王錦義／花蓮報導〕三十九歲青年陳耿彥原本在北部從事教職，擁有數學博士光環，家人生病讓他體會健康生活的重要，四年前決心離開台北到花蓮務農，開設「彥頭ㄟ有機農場」，還加入吉安鄉有機檸檬產銷班，在班員共同努力下，難種植的有機檸檬產量逐漸成長，產銷班昨舉行成果展，打出「吉鄉」品牌，希望讓有機檸檬可以更受市場辨識。

陳耿彥是國立政治大學應用數學博士，曾任教私立經國管理暨健康學院，母親多年前大腸癌過世，讓他決定到花蓮種植有機農作。他說，起初不被看好，被笑「好好老師不當，跑到花蓮拿鋤頭」，真是「彥頭ㄟ」（台語：頭殼壞的意思）。他拿「彥頭ㄟ」當成品牌名，代表有傻勁、熱情與恆心毅力，希望用心種出的有機農作，自己掌握產出農作原料的食品安全。

目前農場收成玉米、洛神、薑黃、檸檬等農產，陳耿彥說，有機種植遇到的困難相當多，所幸有在地前輩、農改場、農糧署、農會的協助，有機農友間也常彼此交流。他舉例，檸檬最怕的蟲害是天牛，農友們交流集思廣益，找出用漁網圍住樹頭的方法，不讓天牛幼蟲把樹頭吃光，解決了檸檬種植上的一大問題。他說，農場雖然在鳳林，為了種好檸檬而加入花蓮唯一的有機檸檬產銷班，感謝產銷班、農會以市集及行銷活動增加好產品的曝光機會。

吉安有機檸檬產銷班長梁紹強說，該班的有機農檸檬面積十多公頃，五千多株檸檬樹種了將近四年，受天災與病蟲害影響，樹苗折損將近三成，不但沒有檸檬產出收入，還持續耗費人力與資材成本，但大家仍堅持初衷，一心種出「不使用農藥的好檸檬」。

花蓮農改場場長范美玲說，有機檸檬產量非常稀少，前年三月吉安鄉農會輔導成立全台唯一「有機檸檬產銷班」，經過二年多的努力，才有現在的成果，感謝農糧署東區分署與飯店業者為農友尋求解決之道，不僅檸檬生產品質良好，銷售網絡也成形，相當不容易。