〈北部〉試盪鞦韆踢銅鈴 外籍生高呼好難

2017-09-19

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭蘇澳鎮年度盛事「中秋盪鞦韆比賽」，將於九月廿三日登場，蘇澳鎮公所昨邀老、中、青三代及東華大學外籍交換生搶先試盪。高齡七十三歲的上屆冠軍林清文，三兩下就踢中銅鈴多次，讓一旁的外籍生大開眼界。不過，輪到他們上場時，擺盪多時仍無法踢中，直呼「沒想到盪鞦韆比想像中還要困難！」

蘇澳鎮中秋盪鞦韆傳承超過一甲子，每年均選在中秋節前夕舉辦，也為土地公暖壽。參賽者須利用技巧，使勁擺盪鞦韆，在限時的時間內踢中鞦韆架前、高約六公尺的銅鈴，踢中次數最多者為優勝。

鎮公所昨早邀請老中青三代提前「試盪」，只見七十三歲的林清文運用腰力擺盪身體，順勢將身體盪到高處，隨後再伸出右腳踢中吊在竹子上的鈴鐺，引起台下觀眾驚呼。

林清文說，盪鞦韆講究技巧，前面幾次擺盪一定要踢中鈴鐺，高度到達後，要順勢後盪維持體力，要不然等到體力消耗完，恐怕一次鈴鐺都踢不中。

昨也有來自捷克、波蘭、巴西、印度等四名外籍交換生體驗，來自捷克的Ondre Navratil笑說，在捷克沒有這類風俗活動，覺得非常新奇，起初在下面觀看，覺得盪鞦韆「沒什麼困難」，但上場才發現，要踢中「真的很困難！」

蘇澳中秋盪鞦韆比賽將在廿三日登場，蘇澳鎮長陳金麟表示，為讓盪鞦韆向下傳承，今起到廿二日將舉辦「文化扎根課程」，由林清文等好手指導鎮內國中、小學生盪鞦韆技巧，週六也歡迎鄉親前來觀賽。比賽分男子組、女子組、挑戰組，各組優勝者可得一萬元獎金。