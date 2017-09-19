〈北部〉表演給癌母看 世界扯鈴冠軍盼媽好起來

2017-09-19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「媽媽加油！我再表演扯鈴給您看！」

苗栗縣後龍鎮維真國中一年級女學生「小君」（化名），是世界扯鈴冠軍後龍國小的扯鈴隊好手，來自單親家庭的她，自小與母親張秀妹相依為命，無奈張秀妹癌末，醫師評估可能只剩兩週時間，她希望再看到女兒的扯鈴神采。經醫院及維真、後龍兩校合作，促成小君與十六名扯鈴隊友為媽媽圓夢，了卻張秀妹的心願。

張秀妹昨在醫師、護理人員陪同下，搭乘救護車到後龍國小，因身體孱弱，她只能躺在擔架，由護理人員推入表演會場禮堂，再替換特殊輪椅，以方便斜躺著欣賞扯鈴表演，張秀妹於演出全程目不轉睛，表演後豎起大拇指讚賞，向演出學生們說：「謝謝！」小君也十分堅強，雖在病母面前表演，她始終面帶笑容，將最好的一面呈獻給媽媽。

表演結束後，小君依偎在媽媽身旁說：「媽媽加油！」其他表演學生也逐一獻上康乃馨，祝張媽媽早日康復，場面溫馨感人。 不過，當大夥準備合照時，小君卻躲到後台平復情緒，不願讓媽媽看見她的淚水。

小君的父親早年因故過世，由母親參與擴大就業方案等短期工作，辛苦拉拔女兒長大。小君因具運動天分，在小二時被選入扯鈴隊，是學校於前年、去年奪下世界扯鈴冠軍的隊中好手。

後龍國小扯鈴教練傅仕銘表示，小君是個孝順、善解人意的孩子，學校知道其家境，每天放學後除了練習扯鈴，也會安排課輔，小君的學業成績都維持中上。

上週，張秀妹向護理人員表達想再看一次女兒表演扯鈴的願望，因醫院場地空間有限，透過學校幫忙，昨天終於能在學校演出。

與小君一起演出的十六名學生，除了一人是後龍國小學生，其他都是小君國小時的扯鈴隊友，雖都已從國小畢業，但過去同隊四年情誼，大夥都自願再與小君同台，並於上個週末六日回校練習，希望張秀妹能安心養病，大夥都認為，「這是最有意義的一次演出。」