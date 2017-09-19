〈北部〉陳香蘭傳承族語26載 竹縣首位原民教師獲師鐸獎

2017-09-19

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣五峰國小老師陳香蘭春風化雨廿六載，今年獲教育部師鐸獎肯定，身為泰雅族人，她深耕五峰泰雅和賽夏兩原民族群，特別在傳承賽夏族語上，陳香蘭不僅參與編纂九年一貫教材，在教學現場還猶如教導幼兒吃飯般，一口口、一字字用心傳承，成為全縣第一個原住民教師師鐸獎得主。

陳香蘭說，賽夏族人數少，而這個文化在五峰乃至全國都是那麼特殊，應該要發揚光大。雖然賽夏族集居在五峰大隘部落，但因全鄉仍以泰雅族人為多，為了互動和溝通，很多賽夏族人都學會了講泰雅族語，再加上年輕人外流嚴重，部落裡只剩長輩和小孩。老人家為了遷就孫輩，很多都說中文，間接也讓賽夏語言更形弱勢。

陳香蘭出身桃園巴陵泰雅部落，她深知部落孩子需要被愛、被陪伴，才能產生出有堅持的續航力，所以她一直以此自我期許，連假日也往往給了學生。

她告訴學生，教育的歷程就是大生命去影響小生命感動的過程，這就是「大愛」，希望每個小幼苗都能體會，也傳下去。

九年一貫課程啟動後，從嫁入五峰泰雅部落為媳就開始學賽夏族語的她，參與了賽夏族鄉土教材、賽夏族語教材的研編和傳承，如今這兩份都成了全國九年一貫的課程內容。

她也把握原住民在音樂藝術領域的長才，在五峰國小推動陶笛教學，編輯原民音樂教材，以此安定這裡的幼童渴望被愛、被陪伴的靈魂，也從中建立他們的自信。

廿一年來，陳香蘭發現部落裡無論是泰雅或賽夏，都面臨嚴重的隔代教養問題，獨居老人多、且多半不快樂。於是她又跨入樂齡教育的領域，把樂齡學員的學習跟當地小學生的學習連結在一起。

五峰國中校長林華中說，陳香蘭所做的事情說起來很簡單，但是一點一滴就成了專業又不簡單的壯舉。