〈北部〉5國際藝術家駐村 打造紅磚厝群新貌

2017-09-19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市蘆竹湳社區，緊鄰頭份工業區，受法規限建，保留了五十三戶的紅磚厝，看似凋落，地方卻以此特色，進行社區藝文營造，苗栗縣政府也為其爭取行政院文化部補助，連續兩年辦理「藝起入厝」計畫，邀請國際藝術工作者駐村創作，將蘆竹湳打造為苗栗縣的文藝聚落。

蘆竹湳社區於民國五十七年頭份工業區設立時，因屋舍改建受限，許多老屋年久傾頹，年輕人紛紛出走，意外保留了五十三戶的紅磚厝群，走入其中，彷彿回到早年農村院落場景。

地方以此為特色，於九十六年組苗栗縣傳統聚落文化協會，進行社區營造，多年來透過農村、藝文等體驗活動辦理，讓蘆竹湳社區再展活力。

苗縣府文化觀光局深受地方熱情感染，爭取文化部經費補助，連續兩年辦理「藝起入厝」計畫，去年邀請印尼、香港及冰島的藝術工作者駐村創作，今年再度邀請加拿大、法國、日本及台灣等五名藝術工作者駐村，昨天舉辦開幕儀式，歡迎他們入厝。

文觀局長林彥甫表示，加拿大的約瑟夫‧博爾德擅長利用天然纖維編織創作；法國的常易活躍於攝影；日本的梶川能一精通插畫；台灣的唐瑄、彭一航，則分別拿手陶藝、攝影。

縣長徐耀昌表示，蘆竹湳社區的傳統三合院矗立在頭份工業區中，原本好似已走向衰敗，但是縣府今年邀請更多不同國家的藝術家，創作媒材也更多元化，並規劃在永貞國小及客家圓樓做藝術串聯，就如同這次所訂主題「舊城新顏」，期待駐村藝術家與返鄉青年的努力，將當代的藝術能量引入苗栗，為這座古樸的城市彩繪新風貌。